La «Star Ac’» est en deuil: Faustine, candidate de la saison 6, est décédée à 31 ans

C’est une triste nouvelle qui s’est répandue samedi sur les réseaux sociaux. La jeune chanteuse Faustine Nogherotto est décédée à 31 ans seulement, après s’être battue contre deux maladies, une encéphalomyélite myalgique et le syndrome de Gougerot-Sjögren. Faustine était connue du grand public pour sa participation à la sixième édition de la « Star Academy », en 2006. Elle était alors âgée de 17 ans et toujours lycéenne. Mathieu Johann, demi-finaliste de la quatrième saison, a partagé la nouvelle du décès de Faustine sur Twitter, touché par sa disparition. Pour Télé Loisirs, il a expliqué avoir abordé le sujet de la maladie avec la jeune femme : « J’ai été très surpris d’apprendre son décès. Nous avions échangé par écrit, il y a quelques années, et elle m’avait parlé du calvaire qu’elle vivait. Nous faisions partie de la même famille et ça crée des liens ».

Un passage dans « N’oubliez pas les paroles » Si elle avait dû mettre un terme à sa carrière de chanteuse à cause de ses problèmes de santé, Faustine avait tout de même participé à « N’oubliez pas les paroles » en 2016, et en avait profité pour parler des deux maladies rares dont elle souffrait, apparues chez elle « du jour au lendemain ». Elle avait demandé à Nagui s’il était possible de réaliser avec lui « une émission musicale pour réunir des fonds pour ces deux maladies qui sont vraiment très dures à vivre ». Une demande à laquelle l’animateur « va travailler », comme il l’a annoncé dans un tweet samedi soir, après avoir adressé ses « tendres pensées à la famille de Faustine et à ses proches ».