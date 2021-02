Stades, église, Disneyland, Corcovado: ces lieux insolites qui servent de centres de vaccination (vidéos)

Cela fait maintenant plus d’un mois que les premiers vaccins sont arrivés et le monde se mobilise pour les distribuer rapidement pour sortir de la crise sanitaire le plus vite possible. En ce sens, des centres de vaccination au style particuliers ont fleuri à travers le monde, parfois dans des sites très célèbres. Petit tour d’horizon des endroits où l’administration du vaccin ressemble à une visite touristique. Avec la bénédiction du Christ Rédempteur Le président brésilien a beau faire peu attention au coronavirus, le pays se met en branle pour administrer le vaccin, surtout que le Brésil est le deuxième pays avec le plus de morts du Covid-19 au monde. Pour marquer le coup, certaines doses ont été données au pied du Christ Rédempteur, au Corcovado de Rio de Janeiro. Un panorama inégalable pour un moment salvateur. Certains ont pu fièrement brandir leurs certificats de vaccination devant toute la métropole.

Au stade mais sans ballons A Marseille, la volonté de la mairie a été de mettre en place un centre que tout le monde pourrait savoir où il se situe. Et dans la cité phocéenne, où le football est roi, c’est bien sûr le temple de l’OM, le Stade Vélodrome, qui remplit cette fonction. « On pourra y mettre en place un grand centre de vaccination », assure le maire Benoît Payan. « Les gens peuvent arriver en métro et on sera prêt à accueillir avec des files d’attente et un respect absolu des gestes barrières tous les Marseillais et Marseillaises qui en ont besoin. C’est un lieu reconnaissable et totem où les Marseillais pourront se faire vacciner, quand on aura des vaccins ». L’idée vient d’être approuvée il y a quelques jours