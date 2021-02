Une délicatesse… roborative ! Qui a goûté à la tarte au maton ne peut que conserver le souvenir ému d’une croûte craquante et d’une mie fondante, fraîche au palais, délicieusement moelleuse. C’est comme une frangipane, mais avec ce petit quelque chose en plus qui rend cette pâtisserie irrésistible. Et, ce qui ne gâche rien, la tarte au maton est économique : venir au bout d’une tartelette entière vous cale sans problème l’estomac pour les heures qui suivent ! Cette semaine en cette glorieuse rubrique, rendons donc hommage à cette « mattentaart » 100 % belge....