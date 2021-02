Eurovision 2021: le concours aura lieu en mai à Rotterdam

Un autre scénario serait de voir l’Eurovision partiellement à distance. S’il y a des restrictions de déplacement alors tous les candidats enregistreront leurs performances dans leur pays respectif. Seul seront présents dans l’Ahoy Arena le chanteur néerlandais, le trio chargé de l’animation et les artistes performants pour les entractes. Toujours au conditionnel, le public pourrait venir assister en nombre limité. Enfin le dernier scénario plutôt redouté serait celui d’un Eurovision « confiné » où les candidats soumettraient tous leur performance pré-enregistrée dans les conditions d’un direct.

Les demi-finales seront organisées les 18 et 20 mai et la finale le 22 mai. C’est le groupe Hooverphonic qui représentera la Belgique pour cette édition avait indiqué la VRT. L’annulation de l’édition de 2020 a été la première édition du Concours à être annulée depuis sa création en 1956. C’est aussi l’un des plus anciens programmes télévisés au monde qui rassemble chaque année un nombre impressionnant de téléspectateurs, 182 millions pour la grande finale de 2019.