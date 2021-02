Cette vidéo du «pire appartement de New York» fait beaucoup réagir sur TikTok (vidéo)

Voilà une vidéo qui ne devrait pas vous donner envie de partir vire à New York ! Postée il y a quelques jours sur TikTok, elle présente ce que son auteur a désigné comme « le pire appartement de New York ». Et on peut aisément comprendre pourquoi ce jeune agent immobilier, Cameron Knowlton, l’a nommé de la sorte.

Le bien, situé dans le quartier très prisé de Greenwich Village, est constitué d’une seule pièce, qui doit faire approximativement 10m², et d’un petit placard. C’est tout. La salle de bain et les toilettes se situent sur le palier. Mais au vu de sa localisation, ce minuscule logement se paie le prix fort. En effet, le loyer est de 1650 dollars, soit 1376 euros. Un prix exorbitant, mais « justifié » par le fait que l’appartement se situe en plein cœur de la Grosse Pomme. Et malgré ce loyer extrêmement élevé, Cameron Knowlton pense que le bien, libre depuis octobre, trouvera un locataire rapidement.

En tout cas, sur TikTok, les internautes n’en reviennent pas. La vidéo du « pire appartement de New York » a été vue plus de 21 millions de fois, et commentée par des milliers de personnes.