Marvel, Harry Potter, Matrix…: les blockbusters détournés pour promouvoir le port du masque (vidéo)

Qu’est-ce que cela donnerait si les héros du cinéma américain respectaient les gestes barrières ? C’est la question que se sont posée les studios WarnerMedia qui a présenté ce mercredi une publicité pour le moins originale. Dans la vidéo, on retrouve les superhéros, les sorciers et autres personnages célèbres, tous parés d’un masque. Une façon d’inciter le public américain à faire de même d’une façon attractive.

Le port du masque et, si possible, des distances de sécurité !

La vidéo ne dure que trente secondes mais elle est riche de nombreuses scènes remasterisées. On peut ainsi être rassuré : les hobbits, aussi nombreux soient-ils, sont protégés du coronavirus, bien qu’ils soient collés les uns aux autres. Wonder Woman peut continuer à combattre les méchants tout en se protégeant des postillons de ses ennemis. Et quand Dr. Denfer se prend un météore dans « Austin Powers in Goldmember », pas de souci à se faire : il peut bien crier autant qu’il veut, il ne propagera pas le virus !

Même ceux qui respectent les distances de sécurité sanitaire sont protégés. On peut ainsi applaudir l’initiative d’Harry Potter et de Voldemort de porter un masque, même s’ils sont à une bonne distance l’un de l’autre. Même chose pour les personnages de « Mad Max » qui sont chacun dans leurs véhicules, mais protégés au visage aussi. Parce qu’après tout, on n’est jamais trop prudent ! Pareil pour Neo dans « Matrix » qui évite les balles tout en portant un masque. Par contre, on voit mal comment vont faire les héros de « Casablanca » pour boire leurs verres…