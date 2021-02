Test – The Medium: un thriller paranormal d’une rare profondeur

Après Blair Witch et The Observer, voici un nouveau projet ambitieux, sur les traces de Resident Evil et Silent Hill…

Avec The Medium, le studio polonais Bloober Team signe son projet le plus ambitieux, un survival-horror qui lorgne du côté de Silent Hill tout en adoptant une approche beaucoup plus narrative que son modèle, avec des séquences de jeu moins musclées. Présenté comme le premier jeu next-gen exclusif aux Xbox Series (bien qu’il sorte aussi sur PC), The Medium est avant tout un jeu d’enquête dans la veine des Chevaliers de Baphomet ou Sherlock Holmes.

Un jeu résolument old-school plein de références aux 90’s, qui se déroule d’ailleurs à cette époque....