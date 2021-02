Aux États-Unis, un homme s’amuse à piéger les passants grâce à un masque original (vidéos)

Dans de nombreux pays à travers le monde, le port du masque est obligatoire depuis des mois, pour tenter d’endiguer l’épidémie de coronavirus. Cette période de crise sanitaire est difficile à vivre pour certains, alors que d’autres n’arrivent tout simplement plus à rester optimistes.

Aux États-Unis, un homme a trouvé l’astuce pour piéger les gens et surtout, les faire rire. Il s’est créé un masque en tissu représentant le bas de son visage, avec un faux masque chirurgical disposé sous le menton au lieu de couvrir sa bouche et son nez. Très réaliste, la réalisation a pour but de faire croire aux passants que cet Américain ne porte qu’un masque mal placé, rapporte la RTBF.

Pour le tester et piéger son entourage, l’homme s’est filmé en train de se balader dans différents lieux où le masque est requis. Très vite, il lui est demandé de respecter les règles et de couvrir son nez et sa bouche correctement. Il montre alors qu’il porte réellement un masque… plutôt original. Ses interlocuteurs éclatent ensuite de rire. Un peu d’humour pour remonter le moral en ces temps compliqués !