«Claude François était une ordure»: les confessions de l’ancien régisseur de l’Olympia

Pendant des dizaines d’années, Roger Morizot a été le confident de centaines de stars. Régisseur à la salle mythique de l’Olympia, il a vu défiler un paquet d’artistes, qu’il encourageait avant leur entrée en scène, explique Le Figaro.

Aujourd’hui âgé de 91 ans, celui que Sylvie Vartan ou encore Nicoletta surnommait « Doudou » raconte ses souvenirs dans un livre. « De Gilbert Bécaud à Charles Aznavour, Claude François et Johnny Hallyday, je les ai tous vus débuter. Je les ai tous aimés, il le fallait quand on travaillait avec eux, mais il y avait quand même de sacrés tocards. Ceux-là, comme Michel Polnareff et Thierry Le Luron, je les égratigne car ils le méritent », a-t-il confié au Figaro.

Mais un artiste l’a particulièrement énervé au cours de sa carrière de régisseur : Claude François. Pour Roger Morizot, l’interprète de « Bélinda » était carrément « une ordure » : « J’ai failli lui mettre des coups à lui. Il parlait mal à ses danseuses, à ses musiciens, il insultait les techniciens ». Selon ses dires, Claude François s’en serait même pris aux collègues du régisseur. « Je l’ai chopé par le col et je lui ai ordonné de s’excuser auprès d’eux », a raconté Roger Morizot, qui affirme que l’artiste a tout d’abord refusé de le faire.