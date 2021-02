William «choqué» par la réponse d’Harry et Meghan à la reine?

Les sources des tabloïds britanniques sont unanimes. William n’aurait pas du tout apprécié qu’Harry et Meghan répondent via leur porte-parole à leur sortie officielle de la famille royale, déclarée la semaine passée par Buckingham Palace. Des proches de William ont notamment affirmé au Sunday Times que celui-ci serait « furieux ». En cause : les méthodes de communication du couple rebelle.

Les règles très strictes de la monarchie britannique

Le communiqué n’est pourtant pas a priori si clivant. Dans celui-ci, Harry et Meghan ont estimé que le retrait de leurs titres ne remettait pas en cause leur volonté de s’engager dans des actions caritatives et dans le bénévolat. « Nous pouvons vivre une vie à nous engager. L’engagement est universel », ont-ils affirmé.

Pour la famille royale, le problème ne réside cependant pas dans le message adressé par ce communiqué, mais dans l’existence pure et simple de celui-ci. « Vous ne répondez pas à la reine », explique simplement une source à la presse britannique. Autrement dit, selon les us et coutumes, lorsque la reine édicte une perte de titres, le silence s’impose, ce que n’ont pas fait Harry et Meghan. William serait ainsi « vraiment triste et profondément choqué » suite à cette réponse décrite comme « pétulante et insultante ». Il est cependant précisé qu’il tiendrait encore énormément à son frère qui « lui manquera toujours », avec « l'intention d’améliorer la relation entre Harry et lui avec le temps ».