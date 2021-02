«Le Grand Cactus» pourrait bien s’exporter chez les Français sur M6

Les Français comptent parmi les fans du talk-show belge « Le Grand Cactus », ce qui n’a pas échappé à l’œil de la chaîne M6. Rien n’est encore sûr pour le moment mais quelques informations commencent à tracer les contours d’un projet : celui de l’adaption de l’émission composée de faux reportages, d’imitations d’invités et de détournements d’émissions. Deux pilotes auraient déjà été tournés.

Marie Portolano va quitter Canal+ dans les semaines à venir pour aller rejoindre M6, selon L’Équipe et Le Parisien. La journaliste présentait depuis septembre 2018, l’émission Canal Sports Club, elle a aussi été chroniqueuse pour le Canal Football Club. Toujours selon Le Parisien, ce départ signifie aussi la possible arrivée de la journaliste comme coprésentatrice aux côtés de l’humoriste Alex Vizorek, pour l’adaptation du « Grand Cactus ». Le quotidien ajoute que Marie Portolano a été choisie face à Flavie Flament et Julia Vignali.

Pour ce qui est du second coprésentateur, Alex Vizorek fait bonne figure pour prendre le rôle de Jérôme de Warzée. La chaîne l’aurait déjà casté avec l’assentiment de Jérôme de Warzée. Pour autant rien n’est encore fixé quand au casting complet mais aussi à la bonne mise en place du projet.