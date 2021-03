Eurovision: la chanteuse de Chypre accusée de «louer Satan» (vidéo)

Ce mercredi, la télévision publique chypriote, la CyBC, a présenté en fanfare la chanson qui représentera l’île à l’Eurovision 2021, « El Diablo » (« Le diable »). Le titre pop-électro colle parfaitement au style du concours européen mais le couplet n’a pas manqué de faire parler de lui. Dans celui-ci, la chanteuse Elena Tsagrinou déclare : « Je suis tombée amoureuse, j’ai donné mon cœur à el diablo, el diablo. Je lui ai cédé parce qu’il me dit que je suis son ange ». Quelques phrases qui peuvent paraître innofensives mais pas pour certains chrétiens orthodoxes chypriotes très attachés à leur religion.

Après la révélation du clip, la police a reçu un appel anonyme qui menaçait de « brûler le bâtiment » de la CyBC. Une enquête a été ouverte mais les faits ne s’arrêtent pas là. En parallèle, un syndicat de professeurs d’éducation religieuse s’est indigné du choix de la télévision publique de soutenir une telle chanson. Il exprime dans un communiqué son « horreur » et estime qu’Elena Tsagrinou « louait Satan, lui dédiait sa vie et l’aimait ».

Le syndicat s’indigne par ailleurs que la CyBC ait choisi une chanteuse grecque pour représenter Chypre. Un choix qui s’est déjà produit par le passé, par exemple en 2019 avec Eleni Foureira, mais qui énerve cette fois-ci tout spécifiquement ces professeurs : « Pourquoi est-ce si difficile de sélectionner des artistes de notre île (…) qui peuvent promouvoir notre culture et notre tradition musicale dans les compétitions de musique internationales ? ». Face à leur demande de remplacer la chanson, la CyBC a réagi en disant que les paroles avaient été mal comprises et exprimait au contraire la « lutte éternelle entre le bien et le mal ».