Le promeneur de chiens de Lady Gaga s’exprime après son agression

Mercredi 24 février, alors qu’il promenait les trois chiens de Lady Gaga, partie en tournage en Italie, Ryan Fisher a été blessé par balles par deux inconnus. Deux des chiens ont été enlevés. Des policiers en service ont su arriver à temps pour s’occuper de lui et qu’il soit emmené à l’hôpital. L’homme était dans un état critique. Aujourd’hui, Ryan Fisher s’est exprimé sur Instagram. Il a partagé des photos de lui sur son lit d’hôpital.

Ryan Fisher a dû être sous assistance respiratoire et est encore aujourd’hui très affaibli. Il explique dans ses posts : « Je suis toujours en rémission, j’ai vraiment échappé au pire. (…) J’écrirais davantage plus tard pour vous expliquer la situation, mais la gratitude que je ressens pour tout cet amour que j’ai reçu, des quatre coins du monde, est immense et fort. Je ressens votre soutien. Merci ».