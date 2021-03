«Je n’ai plus de culottes, plus de bijoux»: Loana accuse Sylvie Ortega de l’avoir volé

L’ex-lofteuse vient de s’exprimer pour la première fois en vidéo depuis son overdose et son hospitalisation la semaine passée, le 22 février. Pour elle cette overdose n’est pas accidentelle et elle est le fait de Sylvie Ortega. Les deux femmes se trouvaient dans le sud-est de la France pour tourner un documentaire sur la vie de Loana.

Elle ajoute aussi qu’elle s’est fait voler : « Je tenais à ajouter à l’attention de Sylvie que ma valise est étrangement vide. Il manque des bijoux à ma rosace que tu aimais tant. Je n’ai même plus de culottes, plus de fer à friser, plus de bijoux, plus rien dans ma valise. Et tu étais celle qui était à côté de moi dans la chambre d’hôtel. Je vais aussi porter plainte pour vol de tous les bijoux que tu m’as pris ».