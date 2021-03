Doc Gynéco en garde à vue pour violences conjugales

Ce mercredi soir, le rappeur Doc Gynéco, nom de scène de Bruno Beausir, a été interpellé à son domicile du XVIIIe arrondissement de Paris. L’artiste de 46 ans est soupçonné de « violences volontaires par conjoint » commises le jour même et a été placé immédiatement en garde à vue. Selon le Parisien, il aurait reconnu les faits.

A l’origine, la jalousie

Selon la presse française, c’est une voisine qui a lancé l’alerte vers 19 heures. Elle décrit une dispute conjugale et lorsque la police arrive, c’est le fils de Doc Gynéco qui leur ouvre la porte. La femme du chanteur se cache alors le visage et est emmenée dans une autre pièce que celle où se trouve son mari. Elle présente un œdème à l’œil et raconte que Doc Gynéco, à cause d’une histoire de jalousie, lui a mis quatre gifles.

Si la victime ne porte pas plainte, une enquête a été lancée. Selon les premiers éléments, Doc Gynéco n’était pas ivre au moment des faits et il n’a opposé aucune résistance lors de l’arrivée des forces de l’ordre. Son épouse a quant à elle été conduite à l’hôpital.