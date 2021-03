La vidéo d’un drone dans un bowling fait le buzz: une prouesse hollywoodienne (vidéo)

Plus d’un million et demi de vues en moins d’une semaine : voilà le succès qu’a eu sur Youtube une vidéo montrant… l’intérieur d’une salle de bowling. Rien de fou donc a priori, si ce n’est que la prise de vue est si spectaculaire que de nombreux internautes pensent qu’elle a été réalisée grâce à des trucages. Mais non, et c’est justement là tout l’intérêt de cette vidéo ! Elle a été faite en un seul plan grâce à un petit drone qui a multiplié les cascades pour offrir ces images hors-du-commun.

« L’une des choses les plus incroyables que je n’ai jamais vues »

La vidéo commence à l’extérieur du bâtiment et immédiatement, le robot plonge vers l’entrée pour s’engager de suite sur les pistes de bowling. Après un tour rapide de la salle, il s’envole à la vitesse de l’éclair dans les coulisses pourtant très étroites avant de revenir dans la pièce principale en passant à travers les jambes des joueurs. Via une petite lucarne, le drone découvre furtivement un mini-cinéma avant de revenir dans le bowling et de faire un strike.

Les internautes ont beau être parfois sceptiques sur la véracité de la performance, le vidéaste JayByrdFilm l’assure : il n’a utilisé aucun trucage. Il a seulement dû tenter l’expérience une dizaine de fois avant d’avoir la bonne prise. La performance est tellement réussie qu’elle a été saluée par de grands noms du cinéma. C’est le cas de James Gunn, réalisateur des deux films Les Gardiens de la Galaxie, qui a écrit sur Twitter : « Oh Mon Dieu, ce plan de drone est prodigieux ». Lee Unkrich, réalisateur de « Toy Story 3 », est lui aussi conquis : « C’est l’une des choses les plus incroyables que je n’ai jamais vues. Je suis bouche bée ». Quant au drone, malgré son strike final, le vidéaste l’assure : il marche encore tout à fait bien.