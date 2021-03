«The Voice Belgique»: de la hauteur et de l’émotion pour le deuxième live (vidéos)

Loïc Nottet et henry PFR s’étaient battus pour l’avoir dans leur équipe, c’est finalement Loïc Nottet qui accueilli Macha. la jeune chanteuse perchée au-dessus du sol dans une longue robe blanche, décide de changer de registre. Elle a interprété hier soir « Maman » de la chanteuse Louane, elle-même candidate de « The Voice France ». Un choix de chanson tout en émotion, puisque Louane l’a dédié à sa mère décédée.

Alice, Mach et Mathias ont livré des performances touchantes lors deux deuxième live de « The Voice » ce mardi 16 mars sur La Une. À l’occasion de cette émission les candidats ont pu mettre en avant leur talent d’interprète. Le thème de la soirée était définitivement celui de l’amour et la famille.

Alice et son interprétation de « Si seulement je pouvais lui manquer »

Le grand succès de Calogero, « Si seulement je pouvais lui manquer » de 2004 a résonné sur le plateau de « The Voice » hier soir. C’est Alice, qui fait partie de l’équipe de Typh Barrow, qui en a offert une interprétation intense ajoutée à un jeu d’ombre derrière elle.

Spoiler : les huit candidats sélectionnés

Pour la huitième de finale, les candidats ont été sélectionnés

Dans l’équipe de BJ Scott, ce sont Matéo et Jeremie qui continuent l’aventure. Matéo a interprété « Arcade » de Duncan Laurence tandis que Jeremie a su faire marquer des points auprès de sa coach grâce à « You’re Nobody ‘til Somebody Loves You » de James Arthur.

Dans l’équipe de Loïc Nottet, Mathias et Joséphine remporte leurs places en huitième de finale. Mathias avec « Les Mots Bleus » et Joséphine avec « Say My Name » des Destiny’s Child.

Ensuite dans l’équipe de Typh Barrow, Alice et Jonas tracent leur chemin. Alice proposait donc sa version de « Si seulement je pouvais lui manquer » et Jonas « A Change Is Gonna Come » de Sam Cook, Jonas a été sauvé par sa coach.

Enfin dans l’équipe de Henry PFR, TK Russel et Hasmik remportent leur ticket pour la suite de l’aventure. TK Russel séduisait le public avec « Je t’aime » de Lara Fabian. Quant à Hasmik, elle s’est approprié « Rise Like A Phoenix » de Conchita Wurts.