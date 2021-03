La compagne de Patrick Dupond révèle les causes exactes du décès du danseur

Mais mercredi, elle s’est exprimée dans le magazine Femme Actuelle. « Il s’est battu jusqu’au bout […] Il était persuadé qu’il allait renaître de ses cendres », a confié, émue, la compagne de Patrick Dupond, qui avait 61 ans. Leïla Da Rocha a révélé que la maladie contre laquelle se battait l’ex-juré de « Danse avec les stars » était un cancer du poumon. Elle a ensuite donné plus d’explications : « Le cancer s’était généralisé, malheureusement nous l’avons constaté très tard. Bien souvent, derrière l’arbre, il y a la forêt… ».

Ex-danseur étoile de renommée internationale, Patrick Dupond est décédé le 5 mars dernier . C’est celle qui était sa compagne depuis 17 ans, Leïla Da Rocha, qui avait partagé la triste nouvelle. « Patrick Dupond s’est envolé ce matin pour danser avec les étoiles », avait-elle déclaré, ajoutant qu’il avait succombé à une « maladie foudroyante », sans plus de détails.

Patrick Dupond et Leïla Da Rocha sur scène, en 2008. - Isopix

Personne ne savait

À part à quelques amis très proches, le couple n’avait confié à personne dont souffrait l’ex-danseur : « C’était le souhait de Patrick. On avait envie de vivre et traverser cela avec pudeur et ensemble. Ça nous appartenait ».