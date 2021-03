«J’ai vécu ma vie comme une guerrière»: ce jour où Eva Thomas a brisé le tabou de l’inceste

En septembre 1986, les téléspectateurs d’Antenne 2 et des « Dossiers de l’écran » s’émeuvent en direct devant le récit du viol dont cette psychopédagogue a été victime trois décennies plus tôt. « J’ai témoigné comme on se jette dans le vide. Mais j’étais déterminée à briser le silence », souligne Eva Thomas, aujourd’hui octogénaire.

Dans son appartement niché sous les toits de Grenoble, elle explique avoir voulu « tendre la main » à toutes les victimes qui, comme elle, avaient expérimenté « la solitude la plus absolue ». « Je n’ai pas vécu ma vie comme une victime, mais comme une guerrière ».