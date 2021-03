Armie Hammer accusé de viol: l’acteur américain visé par une enquête

Notamment connu pour sa double interprétation des jumeaux Winklevoss dans le film sur Facebook « The Social Network » et son rôle d’Oliver dans « Call Me By Your Name », Armie Hammer est actuellement visé par une enquête ouverte suite à des accusations de viol. Une femme de 24 ans, Steffie, a affirmé à la police de Los Angeles qu’elle avait été « violée brutalement » par l’acteur américain pendant plus de quatre heures, en 2017, explique l’AFP.

Steffie a expliqué avoir été en relation durant quatre ans avec Armie Hammer, par intermittence, et avoir été abusée « mentalement, émotionnellement et sexuellement » pendant cette période. Une plainte a donc été déposée par la jeune femme.

L’acteur, âgé de 34 ans, a démenti les accusations de viol. Via son avocat, il a fait savoir qu’il n’avait eu que des « relations sexuelles consenties ». Mais ce n’est pas la première fois que des accusations de ce genre circulent à propos d’Armie Hammer. L’agence qui s’occupait de ses intérêts a arrêté de travailler avec lui le mois dernier pour cela.