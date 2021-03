Un chien mutilé dans le clip de Rita Ora fait polémique (vidéo)

En février, la chanteuse britannique Rita Ora a fait son grand retour avec un nouveau single, « Big », réalisé avec les DJ David Guetta et Imanbek ainsi que le rappeur Gunna. En apparence, le clip qui accompagne la chanson n’est pas méchant, mais quelques secondes ont suffi pour provoquer une controverse. Pendant ce court laps de temps (à 1:15 dans la vidéo ci-dessous), on voit un chien aux oreilles coupées. Une véritable provocation pour l’association de défense des animaux Peta qui a riposté dans la presse britannique.

« Mutiler un chien n’est pas acceptable », gronde Peta

Le fait de couper les oreilles de son chien porte un nom : l’otectomie. Cette opération, destinée à rendre l’animal plus « diabolique », est interdite depuis de nombreuses années en Europe de l’Ouest : dès le 1er octobre 2001 en Belgique, le 1er mai 2004 en France et avec l’Animal Welfare Act de 2006 au Royaume-Uni. Si Rita Ora a pu montrer une telle pratique dans son clip, c’est parce que son clip n’a pas été tourné en Angleterre mais en Bulgarie.

Pour Elisa Allen, directrice de Peta au Royaume-Uni, les images du clip de Rita Ora sont donc inadmissibles. « Les oreilles des chiens sont là pour une raison précise, et ils doivent les utiliser comme des antennes directionnelles. Mutiler un chien n’est pas acceptable. Les chiens aiment les humains, quelle que soit notre apparence. Nous ferions bien de leur rendre pareille gentillesse », dit-elle au Daily Mail. En envoyant ce « message fort », Peta espère provoquer une prise de conscience, non seulement chez les éleveurs et les personnalités publiques mais aussi plus généralement auprès du public.