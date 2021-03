À la télé ce soir: «The Voice Belgique» et «Les damnés de la Commune»

Après les deux premiers lives, les talents de « The Voice Belgique » ne sont plus que 16. Sur Arte, changement radical d’ambiance avec une immersion saisissante dans le chaos de la Commune de Paris, en 1871.

« The Voice Belgique », 20h30 sur La Une Après une édition spéciale réservée aux kids en 2020, «The Voice Belgique» revient pour une 9e saison avec un casting de coaches tout à fait exceptionnel : Henri PFR, le talentueux DJ, musicien et compositeur belge; Loïc Nottet, l'exceptionnel chanteur et compositeur belge révélé lors de la saison 3 de « The Voice Belgique » en 2014; Typh Barrow, la séduisante chanteuse, auteur et compositrice considérée par la presse comme « l'Adèle belge »; et BJ Scott, l'inégalable auteur-compositrice-interprète belge d'origine américaine qui est l'un des piliers de « The Voice Belgique » depuis les débuts en 2011. Soit une équipe de choc, moderne, complémentaire et très aimée du public belge !

« Les damnés de la Commune », 20h50 sur Arte À la fin des années 1860, Paris gronde. Dans un Second Empire qui se veut libéral, Napoléon III a chargé le préfet Haussmann de moderniser la capitale pour en faire un paradis de la grande bourgeoisie. Tandis que la misère et les loyers augmentent, la contestation populaire prend de l'ampleur. Pour affirmer son autorité, l'empereur tente de détourner la colère sociale contre un ennemi extérieur et déclare la guerre à la Prusse. Mais le conflit vire au fiasco. Le 3 septembre 1870, Napoléon III est fait prisonnier. L'empire s'effondre, la République est proclamée et le gouvernement provisoire, installé à Bordeaux, décide de négocier la paix avec les Prussiens.