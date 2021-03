Corinne Masiero accusée d’exhibition sexuelle par des députés: le parquet classe sans suite

En apparaissant nue aux César, Corinne Masiero risquait-elle d’aller en prison ? Pour neuf députés du parti Les Républicains (LR), la réponse est oui. C’est pourquoi ils ont collectivement remis un signalement à la justice pour accuser l’actrice d’exhibition sexuelle. Après analyse, le procureur de Paris vient néanmoins de classer l’affaire sans suite.

Protéger la liberté d’expression

Selon le procureur, le contexte du geste de Corinne Masiero la protège de tout soucis judiciaire. « Au regard de la démarche poursuivie par l'intéressée, qui souhaitait attirer l'attention du public sur les difficultés actuelles rencontrées par les professionnels du spectacle, une poursuite serait inopportune », a-t-il déclaré. Il ajoute que toute poursuite serait « vouée de surcroît à l'échec au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation » datée du 26 février 2020, qui avait abouti à la relaxe d’une militante des Femen ayant montré ses seins devant le Musée Grévin. Selon la justice, l’action de cette dernière « s'inscrivait dans une démarche de protestation politique, et son incrimination (...) aurait constitué une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression ».

Corinne Masiero ne sera donc pas inquiétée pour son dénudement aux César. Elle avait alors écrit « No culture, no future » sur son ventre, et « Rend-nous l'art, Jean » sur son dos (pour interpeller le Premier ministre français, Jean Castex). En d’autres circonstances, elle aurait pu être poursuivie par l’article 222-32 du Code pénal qui édicte que « l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».