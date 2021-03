Sans Donald Trump, les médias américains voient leurs audiences chuter: «Le ‘Trump bump’ devait bien retomber un jour»

Ses rivales MSNBC et Fox News s’en tirent mieux mais affichent également un recul, bien qu’ayant des lignes éditoriales opposées : la première anti-Trump, la seconde pour.

La chaîne d’information CNN incarne cette chute soudaine, avec plus de la moitié de son audience envolée entre janvier et la première quinzaine de mars sur la case reine du « primetime » (20H30 à 22H00), selon les données du cabinet Nielsen.

Côté presse, le New York Times a perdu près de 20 millions de visiteurs uniques sur son site entre janvier et février aux États-Unis, et le Washington Post, près de 30 millions, selon des données du cabinet Comscore.