Julia Vignali ne présentera plus «Le Meilleur Pâtissier»

Voilà une nouvelle qui va en surprendre plus d’un. Animatrice de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » depuis 2017, Julia Vignali a décidé de passer le flambeau à quelqu’un d’autre. Celle qui présentait aussi « Mon admirateur secret » a choisi de quitter le groupe M6. Les Belges ne la verront donc plus sur RTL-TVI, où ces deux programmes sont également retransmis.

« J’ai décidé d’arrêter l’animation du ’Meilleur Pâtissier’ et mon contrat avec M6 pour voler de mes propres ailes vers de nouveaux projets qui me tiennent à cœur », a détaillé Julia Vignali, 45 ans, à nos confrères de Pure Médias. La compagne de Kad Merad possède en effet une société de production, Conquista Prod, et elle souhaite s’y consacrer à fond : « Je ne suis pas du genre à courir plusieurs lièvres à la fois et j’ai vraiment envie de me consacrer pleinement à ces nouveaux projets ». L’animatrice précise bien que son départ de M6 est un choix personnel, qui n’a pas causé (ni été causé par) des frictions au sein du groupe média.