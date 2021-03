Lio se doutait de ce qu’il se passait avec Gérard Louvin et son mari, accusé de viols sur mineurs

Le 25 janvier dernier, le Monde révélait que le neveu de Gérard Louvin et Daniel Moyne, son mari, avait déposé une plainte contre ses oncles. Olivier A. accuse en effet les deux hommes de « viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant », « complicité de viols sur mineur de moins de 15 ans par ascendant » et « corruption de mineurs ». Des faits qu’Olivier A. et un autre homme, lui aussi victime de ces abus, ont décrit en détail auprès des journalistes de BFMTV au début du mois de mars. « Gérard m’a donné en pâture à son mari Daniel, dès l’âge de 11 ans », a expliqué le neveu du producteur français, qui affirme avoir été victime « de nombreux actes d’agression sexuelle qui se sont aggravés jusqu’à l’âge de 14 ans ». Au total, cinq hommes différents ont porté plainte contre le couple de producteurs.

Si Gérard Louvin et Daniel Moyne, visés par une enquête toujours en cours, nient en bloc toutes ces accusations, affirmant que « tout ça est faux », des témoignages récoltés par l’Obs vont dans le sens de ce qu’Olivier A. a pu décrire. La chanteuse Lio, par exemple, explique dans le long papier du journal français qu’elle se doutait qu’il se passait des choses pas normales avec les deux hommes. Elle a d’ailleurs tenté de leur en parler, mais cela ne s’est pas bien passé : « J’ai été écartée et blacklistée de leurs programmes ». « C’était une époque d’impunité organisée, tous ceux qui savaient ont tourné la tête. On a manqué de courage », a-t-elle confié.

Autre personnalité interrogée par les journalistes de l’Obs, Florent Pagny a déclaré : « Évidemment qu’ils aimaient les jeunes, mais je n’imaginais pas qu’ils iraient jusqu’à tripoter des jeunes si jeunes et leur neveu ».