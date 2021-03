Donald Trump porte un toast à un mariage… en se moquant de Joe Biden (vidéo)

Ce 27 mars, Donald Trump a voulu célébrer à sa façon un mariage qui avait lieu au sein de sa propriété de Mar-a-Lago. Lorsqu’il a eu l’honneur de porter un toast aux nouveaux mariés, il leur a rendu hommage… en parlant politique, et surtout de lui-même. Manifestement, il ne digère pas son échec aux dernières élections puisqu’il a enchaîné les attaques à l’encontre de Joe Biden.

Beaucoup de politique (et des félicitations de mariage vite placées)

Les moqueries envers le nouveau président se sont ainsi succédées les unes aux autres, en évoquant les différents choix politiques de son opposant. « Je viens de regarder les infos et je reçois tous ces flashs où ils me parlent de la frontière, ils me parlent de la Chine, ils me parlent de l’Iran, et comment faisons-nous avec l’Iran ? », dit-il. Il renoue ensuite avec son vocabulaire choc : « ces derniers jours ont été terribles », déplore-t-il, en référence à la politique de Joe Biden.