Les raisons de la visite de Brad Pitt à Bruxelles

Son ami Thomas Houseago

Les Musées royaux de Bruxelles restent ouverts au public. Le 22 avril s’y tiendra l’exposition « Vision Paintings » de Thomas Houseago, ami de l’acteur et connu pour ses sculptures impressionnantes. Le sculpteur est diplômé de Central Saint Martin’s College de Londres et a vécu entre Bruxelles et Amsterdam. Les relations entre Brad Pitt et Thomas Houseago se sont renforcées au moment du divorce de l’acteur en 2016. Depuis sa séparation avec Angelina Jolie, Brad Pitt s’est mis à la sculpture selon les médias people.

Ses retrouvailles avec Thomas Houseago sont donc l’occasion pour Brad Pitt de perfectionner sa nouvelle passion avec la sculpture. Ce dernier travaillerait principalement l’argile, les bois et le plâtre. Brad Pitt a avoué que cette occupation solitaire lui permettait d’organiser ses pensées.

À la fin de la journée, Brad Pitt est allé à l’hôtel Amigo, hôtel de luxe cinq étoiles prisé des stars. Les spéculations vont bon train quant au reste du programme. Peut-être une visite au décorateur d’intérieur Axel Vervoordt, un anversois qui a travaillé notamment avec Kanye West.