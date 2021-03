La voiture du «Gendarme de Saint-Tropez» vendue sur le Bon Coin

L’annonce pour la voiture n’est pas restée bien longtemps sur le Bon Coin : une semaine. L’acquéreur malouin s’est donc offert la voiture qui apparaît à la fin du film de Jean Girault avec Louis de Funès et Michel Galabru, lors de la parade finale. L’acheteur se justifie : « Quand j’ai vu l’annonce pour la voiture, j’ai craqué… le gendarme de Saint-Tropez… C’est une partie de mon enfance ! ». Il s’est donc offert le cabriolet à 28.500 euros avec 108.500 km au compteur.

L’ancien propriétaire détaille les particularités de cette voiture : « Il y a un monobloc en aluminium et toutes celles sont sorties aujourd’hui ont un monobloc en fonte : c’était deux fois cher de faire un bloc en alu. Capote électrique, moteur V8, 187 chevaux. La voiture est très belle ! ». Le vendeur ajoute que c’est une voiture « saine », « la mécanique est révisée » et elle possède une « superbe sonorité ».

« C’est moi qui l’ai eu car j’ai appelé le premier » annonce l’heureux propriétaire de cette Oldsmobile F-85 Cutlass. Le modèle rare de 1963, blanc à l’origine puis peint en bleu clair a été vendu à un restaurateur de Saint-Malo en France. La décapotable a été remise à neuf et vendue par Stéphane Cerqueira depuis son garage AMG Sport de Grigny, en banlieue de Lyon.

Les documents de la société de production

Le Malouin à déjà des projets pour cette voiture : « Je vais rouler sur les routes bretonnes et de France parce que je compte bien retourner à Saint-Tropez avec ». L’acheteur a aussi les papiers du véhicule dont les documents et la plaque d’immatriculation au nom de la société de production qui en a fait l’acquisition pour les besoins de film. Pour ce qui est du vendeur, il est aussi collectionneur et possède d’autres modèles dont une des CX Prestige Turbo 2 de Jacques Chirac.