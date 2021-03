Atteint d’une forme grave du Covid-19, Moundir serait sur la voie de la guérison

Il y a un peu moins d’une semaine, la femme du Moundir Zoughari, ex-aventurier de « Koh-Lanta » annonçait sur Instagram qu’il était atteint d’une forme grave du Covid-19. Des nouvelles inquiétantes puisque Moundir a dû être hospitalisé et placé sous respirateur. Son état était suffisamment sérieux pour envisager de le mettre en service de réanimation le 22 mars dernier.

Aujourd’hui l’homme de 47 ans semble se remettre doucement. Sur un post Instagram, sa femme écrit : « « Contre la peur, un seul remède le courage » De Louis Pauwels. L’apprentissage de la sérénité… Moi je dirais aussi et surtout la foi… Tu es un exemple de force, de détermination et de courage mon Amour ! Ca y est le plus dur est passé ! Merci mon dieu ! Merci pour vos prières, votre soutien, vos messages ! Moundir is Back ! Je t’aime ! ».

Même s’il n’y a pas d’informations supplémentaires sur l’état exact de Moundir, les nouvelles sont toutefois rassurantes. Moundir devra désormais passer par une longue convalescence avant de retourner sur les plateaux de télévision.