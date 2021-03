Brad Pitt loge dans un hôtel cinq étoiles phare à Bruxelles

Deux femmes se sont exprimées aux caméras de RTL Info. Toutes les deux espère voir leur « acteur favori » devant l’hôtel où il réside, l’hôtel Amigo. Il fait partie des grands hôtels de luxe de la capitale et arbore cinq étoiles. La star aurait dormi dans la suite « Armand Blaton », un endroit qui a déjà reçu des personnalités comme Angela Merkel, Hillary Clinton ou même Nicole Kidman, Jean Dujardin, Beyoncé et Jay-Z.

L’hôtel est à deux pas de la Grand-Place et des lieux stratégiques pour visiter le cœur de la capitale. Sur son site web, le lieu veut être « la réunion entre le monde d’aujourd’hui et les siècles d’histoire fait de l’hôtel Amigo l’établissement le plus élégant de Bruxelles ». En effet, l’hôtel existe depuis 500 ans, et les pavés de la bâtisse de 620 ans, rien que ça. L’hôtel offre une décoration faite des œuvres des grands artistes de Bruxelles comme Magritte, Broodthaers ou même des illustrations de Hergé et son reporter Tintin.