«Mariés au premier regard»: les couples ont pris leur décision finale (vidéo)

Dans l’émission « Mariés au premier regard » diffusée sur RTL-TVI, des experts tentent de prouver que la science peut aider à trouver le grand amour. À eux, sur base de nombreux questionnaires, tests et entretiens, de trouver des couples compatibles. Ce dimanche 4 avril, l’expérience touchait à sa fin, rapporte RTL. Lors de cette dernière émission, les couples formés par les experts ont dû prendre leur décision finale : rester mariés ou choisir le divorce.

Pour Ludwig et Emilie, le choix était évident. Tombés sous le charme l’un de l’autre dès le premier jour, ils ont décidé de rester ensemble et de continuer l’aventure à deux. Même décision pour Laura et Bastien, qui se découvrent de plus en plus complices.

Après avoir tenté de surmonter leurs blocages, Cinthia et Adrien ont préféré mettre un terme à l’expérience en divorçant. Si Manon semble avoir pris la même décision à contrecœur, pour Junior le choix était évident, le physique de sa femme posant problème, comme il l’avait déjà expliqué à ses amis à la soirée de mariage, choquant les téléspectateurs. Le couple a donc choisi le divorce, tout en se laissant la possibilité de rester en contact.