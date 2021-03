«Mariés au premier regard»: Junior ne tourne pas le dos à Marion (vidéo)

Lors de leur mariage, les choses se sont un peu gâtées pour le couple de Marion et Junior. En effet, pendant la cérémonie, ce dernier part se confier à ses amis. « Je vais être honnête, ce n’est pas mon style de femme » leur explique-t-il. Il ajoute plus tard qu’il avait dit « oui » parce que dire « non » aurait été trop compliqué mais aussi parce qu’il pensait que Marion le rejetterait en premier. « Ce qui m’a vraiment fait dire oui, c’est que vous étiez tous ici. S’il n’y avait pas eu de fête après, je disais non », assène-t-il à ses amis.

Le voyage est annulé

La scène a fait réagir les téléspectateurs mais aussi les experts qui ne comprennent pas cette attitude. Junior serait matérialiste et porté sur le physique ? Les critiques pleuvent et la réponse de Junior arrive. Tout cela serait de la faute au montage et les experts se sont trompés. Il raconte : « Quand je l’ai vue arriver, pour moi, les experts se sont totalement trompés. Au premier regard, pour moi, ça a été un échec ». Le couple décide de ne pas partir en voyage de noces.