Le chicon, un patrimoine!

Pour le 150e épisode de cette rubrique de gastronomie et d’histoire, nous allons mettre à l’honneur le chicon. Nous avions déjà évoqué ce magnifique produit, véritable trésor du terroir de notre plat pays, dans le « Soir mag » 4557. Et si nous y revenons, c’est que Pascal Smet, le secrétaire d’État bruxellois à l’Urbanisme et au Patrimoine, vient tout juste d’annoncer que notre bonne vieille chicorée était désormais inscrite à l’Inventaire bruxellois du patrimoine culturel et immatériel ! « Le chicon fait partie de notre histoire, explique ainsi Pascal Smet....