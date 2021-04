Comme dans la fameuse histoire de l’œuf et de la poule, qui est apparu en premier dans la gastronomie, le pesto ou le pistou ? Eh bien, pour une fois, ici on a une réponse : le pesto fut le premier. La recette est originaire de Ligurie, cette région extraordinairement et culinairement riche du nord-ouest de l’Italie. Si on ne sait pas trop qui en a eu l’idée le premier, toujours est-il que s’est perpétuée la tradition de broyer ensemble les feuilles fraîches d’une plante particulièrement aromatique, le basilic, avec de l’huile d’olive, du fromage de type pecorino (ou parmesan),...