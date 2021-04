«The Voice Belgique» a son gagnant et il «compte bien en profiter un maximum» (vidéos)

Les chanteurs ont passé seize semaines à se préparer pour ce moment. Après les Blind Auditions et les lives, c’est Jérémie Makiese, 20 ans qui remporte l’aventure. Il faisait partie de l’équipe de BJ Scott. Le chanteur a remporté 53 % des votes du public. C’est que le public s'est fait entendre pour choisir ce jeune originaire de Bruxelles. Jérémie ne remporte pas juste l’émission, il signe aussi un contrat avec Universal Music et un voyage sur les plus belles routes d’Europe.

Avec ses interprétations hier soir, Jérémie Makiese a touché le cœur du public avec « Earth Song » de Michael Jackson. Un peu plus tard, en milieu de soirée, Jérémie décide d’interpréter « Jealous » de Labrinth, ce morceau même qui avait fait l’unanimité au moment des auditions à l’aveugle.

Lors des premier lives, le jeune chanteur avait réalisé une interprétation de « You’re Nobody ‘til Somebody Loves You » de James Arthur. Sa coach est fière de son candidat et lors de la finale a déclaré : « Jérémie est vrai. Il chante avec son cœur et son âme. C’est un bout en train ». En demi-finale, il s’est lancé dans une reprise de Bruno Mars avec « Leave the Door Open ».