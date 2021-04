Junior de «Mariés au premier regard» se voit bien dans une autre téléréalité, pourquoi pas «Les Anges»

La quatrième saison belge de « Mariés au premier regard » s’est achevée il y a deux semaines, et les candidats de l’émission s’habituent doucement à leur notoriété naissante. C’est notamment le cas de Junior, participant malheureux à l’expérience de RTL TVI, mais dont les téléspectateurs se souviennent sans problème. Divorcé de Manon, avec qui il n’avait pas été tendre durant le tournage, Junior se voit bien star d’une autre téléréalité, comme il l’a confié à la DH.

« Pour le moment, personne n’est venu me chercher mais je suis ouvert à toute proposition. Pour Pékin Express, je fonce tête baissée car je suis un vrai aventurier », a déclaré le jeune homme originaire de Manage (Soignies). Et il n’écarte pas non plus une participation… aux « Anges de la téléréalité ». Si l’occasion d’une participation se présente, Junior, qui compte maintenant plus de 8.500 abonnés sur son compte Instagram, a assuré qu’il y réfléchirait sérieusement.

Mais le jeune homme, qui a gardé de bons contacts avec son ex-femme Manon, serait également prêt à retenter l’aventure de « Mariés au premier regard », malgré l’échec de son mariage. « J’en garde un très bon souvenir. On se rend compte que ce n’est pas une bête émission de télé. Je pourrais d’ailleurs m’y réinscrire sans problème », a-t-il confié à nos confrères.