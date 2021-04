Donald Trump se moque ouvertement de Michelle Obama

Même après avoir quitté la Maison Blanche, Donalt Trump semble toujours autant aimer attirer l’attention, quitte à créer des polémiques. La dernière en date concerne Michelle Obama. Selon le Washington Post, l’ancien président des États-Unis se serait en effet moqué ouvertement du physique de Michelle Obama.

L’incident se serait déroulé le 11 avril dernier dans son club de Mare-a-Lago en Floride, durant une réunion du Comité national républicain, rapporte RTL. Donald Trump aurait ainsi attaqué l’ancienne First Lady en affirmant qu’il avait aidé le gouverneur républicain de Géorgie à se faire élire, malgré le soutien des Obama à sa rivale. Et il aurait parlé du couple en ces termes : « Barack Hussein Obama et la très belle Michelle Obama », avec beaucoup d’ironie et de moquerie dans la voix. Une manière de prononcer ces mots qui a fait rire l’assemblée.

Le Washington Post s’est procuré un enregistrement qui confirmerait ces propos déplacés de Donald Trump, qui cherche à se faire remarquer à tout prix, selon les médias américains.