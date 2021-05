La vidéo du concours d’anecdotes avec Emmanuel Macron dépasse les 10 millions de vues

Depuis la mi-février, les internautes attendaient la fameuse vidéo entre le président Emmanuel Macron et les deux youtubeurs Mcfly et Carlito. Cette vidéo a finalement été postée ce dimanche 23 mai et cumule déjà plus de 10 millions et de vues et quelque 60.000 commentaires. Dans cette vidéo de 35min, les deux comparses s’adonnent à un jeu d’anecdotes avec le président français. Chacun doit deviner si l’histoire racontée est vraie ou non. Le jeu s’est terminé sur un match nul. Un concert d’un groupe de métal parodique, Ultra Vomit, était aussi de la partie.

Cette opération communication lancée par le président dure depuis la mi-février quand il invitait les deux youtubeurs à réaliser une vidéo sur les gestes barrières à respecter dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Cette première vidéo avait atteint l’objectif des 10 millions de vues, elle aussi.

Ce n’est pas la première fois que le président cherche à s’adresser directement aux jeunes. Dernièrement, il annonçait sur TikTok la généralisation d’un pass culture de 300 euros pour tous les jeunes de 18 ans. La secrétaire d’État à la jeunesse, Sarah El Haïry a défendu ces opérations en déclarant que le président allait « là où les jeunes sont ». Elle a aussi ajouté : « Le président de la République et l’ensemble du gouvernement sont absolument mobilisés pour la jeunesse ».

Alors que les prochaines élections présidentielles en France arrivent dans un an, l’opposition n’a pas manqué de critiquer les démarches du président. Pour Marine Le Pen, interviewée sur BFMTV-RMC, cette initiative n’est pas bonne : « Le président de la République n’apparaît plus du tout à la hauteur de sa fonction. (…) Il se perd manifestement dans l’insouciance, la frivolité, ce qui m’apparaît totalement en contradiction avec les épreuves que les Français vivent aujourd’hui ».

Les commentaires sous la vidéo semblent plutôt montrer de la surprise de la part du public de voir le président ainsi.