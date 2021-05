Une demande en mariage à Disney largement moquée sur les réseaux sociaux: «Il aurait pu attendre»

Depuis quelques jours circule sur les réseaux sociaux la photo d’un jeune homme demandant sa copine en mariage. Rien d’exceptionnel jusqu’ici, sauf que le futur marié a fait sa demande à Disneyland, devant le château emblématique du parc.

Un endroit qu’il trouvait sans doute magique et original. Mais le cliché pris au moment de la demande prouve tout le contraire. En effet, à l’arrière-plan de la photo, on voit un autre visiteur du parc demander lui aussi sa compagne en mariage.

Évidemment, la photo n’est pas passée inaperçue sur internet, et les internautes ont eu vite fait de relever le manque d’originalité de la demande en mariage, la jugeant aussi « ringarde », note The Sun. Elle a été publiée sur le groupe Facebook « That’s It I’m Proposal Shaming », où un utilisateur a légendé le cliché de la sorte : « Quand on a la meilleure place et que le gars au fond doit faire sa demande sur un banc ».

« Pourquoi ne pas attendre une heure et revenir ou le faire le lendemain », a commenté un internaute, rejoint par un autre : « Si le gars du banc voulait faire sa demande ici, il aurait pu attendre cinq minutes qu’ils bougent ». « Si quelqu’un d’autre fait sa demande en mariage dans la même zone que vous, exactement au même moment que vous, c’est l’indice que votre idée n’est absolument pas originale », a résumé une autre personne, en commentaire de la photo qui a fait régir plus de 2.000 personnes.