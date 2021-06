Nouvelle tuile pour le tournage de «Mission Impossible»: Tom Cruise «fulmine»

Ils voulaient tourner une mission impossible, ils sont servis... L’équipe du film « Mission Impossible 7 » est à nouveau frappée par la malchance. Alors que le tournage a été interrompu et reporté plusieurs fois à cause de la pandémie de coronavirus, voici qu’il est une nouvelle fois à l’arrêt, rapporte Variety.

Des prises de vue dans une boîte de nuit britannique ont engendré plusieurs contaminations au Covid parmi les membres du tournage. « Nous avons temporairement interrompu la production de ‘Mission Impossible 7’ jusqu’au 14 juin, en raison de résultats positifs aux tests de dépistage du coronavirus pendant nos tests de routine », a fait savoir un porte-parole de Paramount jeudi.

Si l’on en croit Page Six, la nouvelle n’a pas du tout ravi Tom Cruise, tête d’affiche du film. Selon le site, l’acteur « fulmine ». On peut le comprendre, car cela fait plus d’un an que les ennuis s’accumulent sur le plateau de tournage. En décembre dernier, Tom Cruise s’était d’ailleurs énervé sur des techniciens de l’équipe, qui discutaient à moins d’un mètre cinquante de distance.