Whoopi Goldberg, Orlando Bloom, Katy Perry et d’autres interpellent le G7 à propos des vaccins

Le sommet du G7 se tiendra du vendredi 11 juin au dimanche 13 juin en Cornouailles en Angleterre. À cette occasion, des célébrités comme Orlando Bloom, Priyanka Chopra Jonas, Whoopi Goldberg, et Katy Perry demandent que les états planifient l’envoi de vaccins dans les pays pauvres.

Les stars ont fait part de leur demande dans une lettre ouverte destinée à l’Angleterre, la France, l’Italie, le Canada, le Japon, l’Allemagne et les États-Unis. Ils souhaitent que les états s’engagent à partager en urgence 20 % de l’approvisionnement en doses de vaccin.

Des célébrités de tous les milieux

Une trentaine de célébrités ont signé cette lettre dont Liam Neeson, Orlando Bloom, Priyanka Chopra Jonas, Whoopi Goldberg, et les chanteuses Katy Perry et Angélique Kidjo. Des stars du football aussi sont présentes dans cette liste à savoir David Beckham ou Sergio Ramos. D’autres sportifs sont là aussi, Fernando Alonso ou Andy Murray.

Les stars estiment alors recevoir un don de plus de 150 millions de doses entre juin et août. Cette nécessité de procurer des vaccins aux pays plus pauvres est essentielle dans la lutte contre le Covid-19, pour éviter des recontaminations et donc l’allongement de la crise sanitaire. C’est aussi nécessaire pour diminuer le risque d’apparition de nouvelles souches.

D’autres initiatives

Dans la lettre, il est possible de lire : « Le monde a passé un an et demi à lutter contre la pandémie de Covid-19, mais le virus se propage toujours dans de nombreux pays et produit de nouveaux variants susceptibles de nous renvoyer tous là où nous avons commencé (…) Cela signifie de nouvelles fermetures d’écoles, davantage de perturbations dans les soins de santé et une chute de l’économie encore plus grande – menaçant l’avenir des familles et des enfants du monde entier ».

Ce geste fait écho à de nombreuses autres initiatives comme le concert Vax Live, dont les recettes devaient financer l’achat de doses de vaccins pour les pays défavorisés mais aussi pour inciter les Américains à se faire vacciner. De nombreuses célébrités étaient présentes comme Lady Gaga, Jennifer Lopez ou Selena Gomez.