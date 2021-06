Le dernier coup de génie d’Omar Sy pour promouvoir la suite de «Lupin» (vidéo)

Netflix et Omar Sy ont voulu profiter du lancement de l’Euro 2020 de football pour promouvoir la partie 2 de la série « Lupin », dont l’acteur français est le personnage principal, et dont la première partie a fait un carton sur la plateforme.

En effet, la suite des aventures d’Assane Diop débarque ce vendredi sur Netflix (à 9h), soit quelques heures avant le coup d’envoi de l’Euro. Et quoi de mieux que de profiter de cet événement sportif pour offrir un coup de pub à « Lupin » ?

Omar Sy (et Netflix) l’a bien compris et jeudi en fin de journée, il a dévoilé son excellent dernier coup de comm’, réalisé avec l’aide de plusieurs footballeurs internationaux, engagés pour l’Euro. L’acteur s’est en réalité incrusté (à l’aide de Photoshop) discrètement, habillé en Assane Diop, sur les photos de plusieurs joueurs (Timo Werner, Tony Kroos, Jordi Alba, etc.) publiées ces derniers jours sur Instagram. Et les abonnés des stars du ballon rond n’y ont, pour la plupart, vu que du feu ! « Assane n’est jamais là où on l’attend », a écrit Omar Sy sur Twitter, en publiant une vidéo où il montre tous les clichés où il s’est incrusté.

Pour certaines photos, les internautes avaient remarqué la présence du célèbre voleur, mais pour d’autres, il est passé totalement inaperçu ! Bien joué !