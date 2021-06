Jeux de société: Suspects

L’explosion des jeux coopératifs n’est plus un secret. Et dans ce large panel, les jeux d’enquête ne font pas pâle figure. « Suspects » est une nouvelle série de jeu d’enquête coopératif dont chaque opus plongera les joueurs dans une époque précise et tournera autour d’un enquêteur bien particulier. Dans ce premier volet, vous incarnerez Claire Harper, l’une des premières femmes diplômées d’Oxford en 1927, et vous tâcherez de résoudre trois enquêtes. Spécialisée en droit criminel, Claire Harper est une grande voyageuse qui vous emmènera résoudre des affaires aux quatre coins du...