La bande-annonce du téléfilm sur le Megxit divise les Britanniques (vidéo)

Cette semaine, la chaîne canadienne Lifetime a fini par révéler un avant-goût de son futur téléfilm sur Harry et Meghan : « Escaping the Palace » (S’échapper du palais). Publiée sur Instagram, la bande-annonce lève le voile sur la teneur de ce long-métrage sensé montrer les coulisses du Megxit, lorsque le couple se rend compte qu’il leur faut absolument quitter Londres pour vivre la vie à laquelle ils aspirent. Mais évidemment, cela n’a pas laissé les Britanniques de marbre, au contraire.

Le retour du clivage pro- et anti-Harry et Meghan

La presse d’Outre-Manche a passé au peigne fin les commentaires publiés en réaction à ce premier aperçu pour savoir quel était le retour du public. Bilan : le public britannique est extrêmement divisé. Pas étonnant puisque le téléfilm défend radicalement le point de vue d’Harry et Meghan, égratignant ainsi la sainte image de la monarchie. Un parti pris apprécié par certains et qui horripile les autres.

C’est pour cela que d’un côté, il y a ceux qui se réjouissent de l’arrivée d’un tel téléfilm. « J’ai trop hâte de voir ça », « Je les adore »… Les compliments ne manquent pas. Mais il en est de même de leurs opposants, ceux qui sont du côté de Buckingham. « Le scénario est ridicule », « Ils sont aussi agaçants que les vrais »…

Le casting a pourtant de quoi convaincre. Jordan Dean incarne ici le prince Harry alors que le rôle de Meghan est interprété par Sydney Morton. Ils succèdent à Charlie Field et Tiffany Smith qui avaient joué dans la précédente production de Lifetime sur le couple, « Becoming Royal », qui racontait leur rencontre. Aucune date de diffusion n’a été annoncée pour « Escaping the Palace ». Il faudra donc encore attendre avant de voir cette bombe médiatique arriver sur les petits écrans britanniques, pour le meilleur et pour le pire.