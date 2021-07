«Fort Boyard»: pour la première fois, Passe-Muraille a parlé! (lien vidéo)

Comme chaque été, Fort Boyard est au rendez-vous ainsi que ses fidèles Passe-Partout et Passe-Muraille. Mais pour que ces deux derniers puissent être présents dans les versions étrangères du programme, ils doivent rester muets, même quand c’est en français. Pourtant, dans le dernier épisode diffusé par la RTBF, Passe-Muraille (Anthony Laborde de son vrai nom) a pour la première fois transgressé cette règle, et pas de n’importe quelle manière.

« C’est incroyable »

Comme on peut le voir sur la rediffusion sur Auvio (à 1h12 et 20 secondes), Passe-Muraille arrive d’abord avec un livre qui semble être fait pour lui : « Apprendre à parler pour les cancres », une référence à la célèbre série de livres « pour les nuls ». La blague fait alors déjà bien rire les personnes présentes.

Et lorsque l’animateur Olivier Minne lui demande où il faut aller, au lieu de lui donner un parchemin, Passe-Muraille respire d’abord l’hélium présent dans un ballon avant de lui indiquer la direction, comme si de rien était. Il lui précise même le chemin qu’il faut prendre pour y arriver. « Mais c’est incroyable », s’exclame Olivier Minne. « Vous voyez, ça se vérifie à chaque fois. Dans Fort Boyard, quand on repousse ses limites, dans ce cas-là, on réussit », conclut l’animateur. Une séquence qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, avec de nombreux téléspectateurs frappés par cette séquence inhabituelle.