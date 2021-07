Jean-Pierre Pernaut évalue les JT de Marie-Sophie Lacarrau (vidéo)

Depuis le 18 décembre dernier, Jean-Pierre Pernaut s’est mis en retrait du journal de TF1 qu’il a animé pendant 33 ans. Mais ce n’est pas pour autant qu’il ne le regarde plus, au contraire. Curieux de voir à quoi celui-ci ressemble depuis le 4 janvier avec Marie-Sophie Lacarrau à sa tête, il affirme qu’il la suit autant que possible, ce qui lui permet d’avoir un avis sur son travail. Et a priori, le bilan est plutôt bon.

Un bulletin positif

Jean-Pierre Pernaut se réjouit en effet de voir Marie-Sophie Lacarrau se placer dans la continuité de ce qu’il faisait à TF1, sans oublier le fait que le public réponde présent. « Les audiences sont toujours aussi bonnes et je ressens beaucoup de fierté quand je vois l'incroyable succès d'opérations comme SOS Villages ou Le plus beau marché de France. C'est vraiment dans l'ADN du 13h de TF1 », dit-il à Télé-Loisirs.

En parallèle, il précise à Sud Radio ce lundi qu’il « pense que du bien » de celle qui lui a succédé (à 11 minutes dans la vidéo ci-dessous). « Marie-Sophie s'investit à merveille dans cette édition du 13h, elle travaille avec la même équipe que la mienne avec les correspondants en régions. Marie-Sophie a mené à bien la quatrième élection du plus beau marché de France ! Elle continue également SOS villages, ça continue de marcher bien donc moi, j'aime bien Marie-Sophie », se réjouit-il.