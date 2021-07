Le chou-fleur fut un légume oublié

Comme les Bleus à l’Euro de football, il a le méristème floral hypertrophié et il rentre chez lui comme un légume. S’il a parfois le melon, le chou-fleur est apprécié dans nos régions depuis le XVIIIe siècle. Et pourtant, cette plante potagère est cultivée depuis plus de deux millénaires. Comme beaucoup de produits courants en Europe aujourd’hui, elle est issue du Proche-Orient. Dans l’Égypte ancienne, quatre siècles avant notre ère, le chou-fleur blanc, issu d’un processus multiséculaire de savantes et patientes sélections, faisait la joie gastronomique du pharaon et de ses sujets. Les...