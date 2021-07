L’explosion de joie de la chanteuse Adele, complètement folle après le penalty réussi de Harry Kane (vidéo)

Les Anglais, qui jouaient à domicile à Wembley, ont reçu évidemment un large support durant le match, notamment de la part de personnalité comme le prince William notamment, présent dans le stade. Mais d’autres stars n’ont rien loupé du match à la télévision, comme la chanteuse Adele. Sur Instagram, l’interprète de « Hello » a posté une vidéo du moment où Harry Kane tirait son penalty victorieux, et où elle se met à crier comme une enragée lorsque la balle atteint le fond du goal danois, sautant dans tous les sens.

On connaît maintenant les deux finalistes de l’Euro 2020. L’Angleterre rejoint en effet l’Italie dans le duel final, après avoir battu le Danemark mercredi soir. Une victoire que les Three Lions doivent sans aucun doute, en grande partie, au penalty tiré par Harry Kane durant les prolongations.

Aucun doute à avoir, Adele était plus que ravie de voir son équipe nationale filer en finale. Et on espère une vidéo similaire si l’Angleterre devient championne d’Europe.