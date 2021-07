Tout d’abord, qu’est-ce que la cuisine asiatique ? Vaste sujet, mais sans trop nous tromper, nous dirions qu’elle rassemble la plupart des habitudes culinaires des pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est avec comme base commune la méthode de cuisson, le wok – ce dernier fut utilisé à partir de la dynastie Han (-206 à 220 après J.-C.) pour sécher les grains. C’est sous les Ming (1368 à 1644) qu’on lui donne ses fonctions actuelles – à savoir faire sauter, rôtir, frire, bouillir et cuire à la vapeur – et un aliment principal, le riz. Bien sûr, chaque région a ses propres particularités. Le...